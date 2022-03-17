В Роспотребнадзоре рассказали о распространенности «стелс-Омикрона»

В то время как в России идет снижение заболеваемости коронавирусом, в мире начинается новый подъем, вызванный линией BA.2. Она получила название «стелс-Омикрон» из-за того, что ряд ПЦР-тестов не могут его обнаружить и отличить от «Дельты». Однако в РФ ситуация с этим штаммом пока стабильна. Как сообщили «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на долю BA.2 сейчас приходится порядка 20% случаев COVID-19.

— По данным за последние две недели, доминирует линия ВА.1 и ее подлиния ВА.1.1. На их долю суммарно приходится около 80%, — рассказала «Известиям» руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

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Однако во многих странах штамм-невидимка очень быстро стал доминирующим и стремительно вызвал подъем заболеваемости.

По данным последнего технического отчета, опубликованного властями Великобритании, скорость прироста новых случаев инфицирования ВА.2 в неделю на 80% выше по сравнению с изначальным ВА.1 вариантом.

Согласно сообщению, в стране на «стелс-Омикрон» приходится уже 80% заражений COVID-19. При этом частота повторной передачи этого геноварианта на 30% выше в сравнении с ВА.1.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Свели подсчеты: почему «стелс-Омикрон» распространяется в разы быстрее