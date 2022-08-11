В Ряжске трое подростков жестоко избили инвалида детства и его мать

В городе Ряжске на улице Лермонтова трое подростков жестоко избили инвалида детства и его мать. Об этом сообщает группа «Реальный Ряжск».

Инцидент произошёл 11 августа около 16 часов. По словам очевидцев, агрессивные молодые парни сначала набросились на Дмитрия, 1987 года рождения. Мужчину-инвалида попалили на тротуар, после чего начали избивать ногами.

Сына пыталась закрыть своим телом мать, подростки стали наносить удары женщине.

— Мама легла на него и закрыла своим телом. Тогда подростки продолжили избивать ногами и её, — описывает автор поста произошедшее.

Подростков смогли отогнать очевидцы, позднее их задержали. На место прибыла скорая помощь.

В ВК сообщается, что молодые люди ранее неоднократно привлекали внимание своим агрессивным поведением.