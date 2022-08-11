В Ряжске трое подростков жестоко избили инвалида детства и его мать

В городе Ряжске на улице Лермонтова трое подростков жестоко избили инвалида детства и его мать. Об этом сообщает группа «Реальный Ряжск».
Инцидент произошёл 11 августа около 16 часов. По словам очевидцев, агрессивные молодые парни сначала набросились на Дмитрия, 1987 года рождения. Мужчину-инвалида попалили на тротуар, после чего начали избивать ногами.
Сына пыталась закрыть своим телом мать, подростки стали наносить удары женщине.
Подростков смогли отогнать очевидцы, позднее их задержали. На место прибыла скорая помощь.
В ВК сообщается, что молодые люди ранее неоднократно привлекали внимание своим агрессивным поведением.