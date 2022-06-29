14.2 C
Рязань
Среда, 29 июня, 2022

В Ряжске остановили нетрезвого водителя

spot_img
Татьяна Проводина

В Ряжске остановили нетрезвого водителя

Car фото создан(а) wavebreakmedia_micro - ru.freepik.com

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Ряжске 26-летнего нетрезвого водителя.

LADA Priora остановил экипаж ДПС ГИБДД для проверки в Ряжске возле д. 57 по улице Рабочих. Сотрудники полиции обнаружили устойчивый запах алкоголя изо рта водителя.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у мужчины выявили 0,613 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Водителя отстранили от управления машиной и составили на него административный протокол. Санкция статьи предусматривает административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования нарушителю грозит уголовное наказание. Сумма штрафа составляет 200-300 тысяч рублей, также применяются обязательные или принудительные работы. Пьяному водителю также грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7