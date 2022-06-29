В Ряжске остановили нетрезвого водителя

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Ряжске 26-летнего нетрезвого водителя.

LADA Priora остановил экипаж ДПС ГИБДД для проверки в Ряжске возле д. 57 по улице Рабочих. Сотрудники полиции обнаружили устойчивый запах алкоголя изо рта водителя.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения у мужчины выявили 0,613 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Водителя отстранили от управления машиной и составили на него административный протокол. Санкция статьи предусматривает административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования нарушителю грозит уголовное наказание. Сумма штрафа составляет 200-300 тысяч рублей, также применяются обязательные или принудительные работы. Пьяному водителю также грозит лишение свободы на срок до 2 лет.