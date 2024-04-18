В Ряжске 57-летний нетрезвый водитель оказывал сопротивление полиции

В Ряжске на улице Лермонтова 18 апреля сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, который сел за руль, будучи пьяным. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

57-летний водитель «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу пешеходу, за что его остановили сотрудники Госавтоинспекции. При проверке документов инспектор почувствовал, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя.

Мужчина попытался покинуть патрульный автомобиль и убежать. Сотрудникам даже пришлось надеть на него наручники, так как он оказывал сопротивление.

Инспекторы отстранили мужчину от управления ТС и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. С результатом освидетельствования водитель согласился, прибор показал 1,022 мг/л, что в 7 раз превышает предельно допустимую норму.