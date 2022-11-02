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В Рязанском районе завершили реконструкцию дороги за 367 млн рублей

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В Рязанском районе завершилась реконструкция участка региональной автодороги от поворота с трассы Р-132 «Золотое кольцо» до деревни Мельгуново. Об этом сообщил Минтранс Рязанской области.

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги».

На объекте увеличили ширину проезжей части с 4 до 6 метров, укрепили основание методом холодной регенерации, уложили несколько слоев асфальтобетона, укрепили обочины, обустроили съезды и примыкания, отремонтировали водопропускные трубы, обновили остановочные павильоны, построили тротуары, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки.

Также в рамках контракта в деревне Мельгуново смонтировали уличное электроосвещение. Общая стоимость работ превысила 367 млн руб.

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