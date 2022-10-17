В рязанском правительстве ответили на вопрос об отсутствии выплат мобилизованным

Рязанцам разъяснили, как начисляются выплаты мобилизованным гражданам. Сообщение от регионального правительства на странице губернатора Павла Малкова появилось в ответ на жалобу рязанки, которая заявила об отсутствии выплат.

Выплаты военнослужащим производятся после ввода информации о мобилизованных в базу данных Единого расчетного центра Минобороны РФ. Отмечается, что происходит это в течение месяца.

Денежное довольствие начисляется с момента прибытия в воинскую часть, выплата довольствия входит в компетенцию Минобороны РФ.

С вопросами о выплатах мобилизованным гражданам рязанцам советуют обращаться на «горячую линию» ведомства:

8(800) 100 7707;

8(495) 498 4354;

8(495) 498 3446.

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