Понедельник, 17 октября, 2022
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В рязанском правительстве ответили на вопрос об отсутствии выплат мобилизованным

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Скриншот из видео на сайте ГУ МВД по Московской области

Рязанцам разъяснили, как начисляются выплаты мобилизованным гражданам. Сообщение от регионального правительства на странице губернатора Павла Малкова появилось в ответ на жалобу рязанки, которая заявила об отсутствии выплат.

Выплаты военнослужащим производятся после ввода информации о мобилизованных в базу данных Единого расчетного центра Минобороны РФ. Отмечается, что происходит это в течение месяца.

Денежное довольствие начисляется с момента прибытия в воинскую часть, выплата довольствия входит в компетенцию Минобороны РФ.

С вопросами о выплатах мобилизованным гражданам рязанцам советуют обращаться на «горячую линию» ведомства:

8(800) 100 7707;
8(495) 498 4354;
8(495) 498 3446.

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