В рязанском МКЦ состоялось открытие студий волонтёрского центра безвозмездной медиапомощи 

28 апреля Муниципальном культурном центре города Рязани состоялось открытие двух студий медиаплощадок для сохранения и популяризации творчества коллективов Рязани и Рязанской области. Работу в этом направлении на базе МКЦ ведёт Волонтёрский центр безвозмездной медиапомощи «ИМПУЛЬС». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и стал победителем первой волны конкурса.

- Реклама -

Работа в рамках проекта началась в конце прошлого года. Тогда были запущены образовательные интенсивы, где каждый волонтёр получил возможность освоить навыки фото и видеосъемки, работы со звуком, как со студийным, так и со сценическим, получал профессиональные консультации и советы от практикующих наставников, прошедших в рамках проекта дополнительные образовательные программы по своим направлениям. В первом сезоне обучение проходят примерно 30 человек.

В торжественном открытии студий звукозаписи и видеосъёмки, в которых медиаволонтёры могут получить опыт работы с фото- и видеооборудованием, оттачивают навыки звукозаписи, приняли участие заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, руководитель Управления культуры администрации Рязани Ольга Голева, директор МБУК «МКЦ города Рязани» Владимир Колчаев, главный редактор 7info Надежда Майорова. Гостей поприветствовали артисты — солистка МКЦ Валентина Рязанова, Воспитанники детского музыкального театра «Созвездие Добра» Мирослава Ченина и Милана Волкова.

Фотограф С.Новикова

Отметим, что набор волонтёров для работы в рамках проекта будет продолжен. Полученные в ходе обучения навыки они смогут применять на концертах, фестивалях и конкурсах, которые проходят в МКЦ.

- Реклама -

Самые интересные новости о Волонтёрский центр безвозмездной медиапомощи «ИМПУЛЬС» ищите на сайте главного информационного партнёра проекта 7info.

Партнёры проекта:

Региональное отделение Общественного движения волонтеры культуры (Волонтеры культуры Рязанской области),