В Рязанском кремле нашли берестяную грамоту с пророческим текстом о конце света

В августе 2021 года археологи, проводившие раскопки в Рязанском кремле, сделали уникальную находку — первую полноценную берестяную грамоту в регионе. На небольшом фрагменте размером 2×7,9 см сохранился текст, относящийся к пасхалии 1459 года. Об этом пишет «КП в Рязани».

По словам Павла Киреева, научного сотрудника Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, грамота содержит пророческое послание:

«Там, где страх, где печаль, где несчастье велико… Господи, умножилось беззаконие на земле, пощади нас. Будьте благоразумными, кто будет жить в последние времена, избегайте невежества и неверия».

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Пасхалии, к которым относится текст грамоты, представляли собой церковные календари с указанием дат Пасхи и наставлениями. Считалось, что мироздание завершится в 7000 году от Сотворения мира (XV век по современному летоисчислению), а затем наступит Страшный суд и Царствие Божие.

Почему пророчество написали на бересте?

Берестяные грамоты были важной частью повседневной жизни средневековой Руси. На них писали письма, оформляли сделки, оставляли долговые расписки и даже сообщали о штрафах. Однако текст о судном дне — большая редкость.

По мнению экспертов, грамота могла быть написана священнослужителем для проповеди или распространения среди мирян.

Редкость находки

Подобные грамоты до сих пор обнаружены лишь в десяти городах России, включая Великий Новгород, Москву и Псков. Найденная в Рязани грамота — это не только важный исторический артефакт, но и редкое свидетельство мировоззрения наших предков.

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Археологи продолжают изучение находки, которая уже стала настоящим подарком к Дню археолога и открыла новые страницы в истории средневековой Руси.