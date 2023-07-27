Четверг, 27 июля, 2023
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В Рязанской области женщины регистрируют собственный бизнес чаще чем мужчины

7info
Изображение от snowing на Freepik

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в 2023 году жители средней полосы России чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, перевозки пассажиров и грузов, оптовой торговли, специализированных строительных работ и строительства зданий, операций с недвижимым имуществом, общепита, персональных услуг, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта и разработки программного обеспечения.

Среди них наибольший прирост субъектов малого бизнеса показала сфера операций с недвижимым имуществом. Таких бизнесов открыли на 27% больше, чем в первую половину 2022 года. Также подросло число тех, кто зарегистрировал дело в сфере ремонта и торговли автомобилями и мотоциклами (+25%) и в розничной торговле (+14%).

«Помимо традиционно популярных у наших соотечественников сфер бизнеса, в первом полугодии мы увидели рост числа тех, кто открывает свое дело, чтобы заниматься образованием и рекламой. Таких бизнесов в стране зарегистрировали больше на 23% и 18% соответственно. Отмечу, что эти сферы практически в равной степени интересны и тем, кто становится предпринимателем до 35 лет, и тем, кто делает это уже в зрелом возрасте», — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

В Рязанской области количество женщин, оформивших свое дело, увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями с 1 января по 30 июня 2023 года, составило 41% и 59% соответственно.

В регионе отмечена тенденция на «взросление» бизнеса: доля молодежи, зарегистрировавшей бизнес от 18 до 35 лет, уменьшилась на 3%.

 «В Рязанской области число желающих открыть свой бизнес стабильно растёт. Если за первое полугодие 2022 года было открыто более 522 бизнеса, то за аналогичный период 2023 года — уже 530. Сегодня в 44 отделениях Сбера в Рязанской области для клиентов малого и микробизнеса реализована возможность регистрации бизнеса и открытия счета. Это существенно упрощает путь начинающих предпринимателей», — отметил Иван Семенов, управляющий Рязанским ГОСБ.

Распределение ИП и ООО в первые шесть месяцев 2023 года в Рязанской области составило 83% и 17% соответственно. В сравнении с прошлым годом число ИП выросло на 8%.

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