В Рязанской области завершается рекордная посевная кампания 

Весенняя посевная кампания в Рязанской области близка к завершению. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, в этом году засеяно более 1 миллиона 136 тысяч гектаров — это самый высокий показатель за последние 27 лет. Работы удалось завершить с опережением графика: в среднем на одну-две недели раньше обычного.

«Выполняем стратегическую задачу — максимально производить и перерабатывать собственную сельхозпродукцию», — подчеркнул Малков.

На сегодняшний день засеяно 96% площадей под яровые культуры. Полностью завершён сев сахарной свёклы, масличного льна и ряда других сельхозкультур. В этом сезоне регион делает акцент на выращивание сои — посевные площади под неё увеличены на 8 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом.