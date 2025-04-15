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Фото: t.me/pavelmalkov_official
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В Рязанской области запланировано засеять рекордную за 27 лет площадь

Алексей Самохин

Общая посевная площадь в Рязанской области в этом году составит больше 1 млн 136 тыс. гектаров. Об этом написал 15 апреля в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

По словам Малкова, за 27 последних лет это самые высокие показатели в сельском хозяйстве. В 2024 году в Рязанской области вернули в оборот 20 тыс. гектаров заброшенной пашни, ещё 11 тысяч гектаров планируется вернуть в текущем году.

В настоящее время аграрии ведут работы по боронованию почвы, проводят подкормку озимых, вносят удобрения. Засеяно 10% от запланированных яровых культур.

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Господдержка помогает обеспечить сельхозпредприятия техникой, топливом и семенами.

Павел Малков пожелал успехов аграриям региона.

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