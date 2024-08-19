Понедельник, 19 августа, 2024

В Рязанской области за выходные выявили 42 нарушения в миграционной сфере

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/62mvd

В ходе проверок соблюдения миграционного законодательства в Рязани и нескольких районах области за прошедшие выходные сотрудники полиции зафиксировали 42 административных правонарушения.

Из них 24 протокола были составлены за нарушение иностранными гражданами правил въезда и пребывания на территории России. Четыре случая касались незаконной трудовой деятельности мигрантов, пять — несвоевременного обращения за патентами или предоставления ложных сведений при миграционном учете.

Кроме того, в отношении граждан России было оформлено девять административных материалов за незаконное привлечение иностранцев к работе. Нарушители могут быть оштрафованы и выдворены за пределы страны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Эксперт: Переход Нью-Йорка под контроль России окажет давление на ВСУ и США

ТНТ и Кинопоиск покажут свадебную комедию «Третье сентября»

Разоблачение мифов: Врач рассказала, как отсутствие секса влияет на здоровье

Трём категориям россиян повысят пенсии с 1 сентября

Общественники оценили качество ремонта участка трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов

Ещё 9 иностранцев в Рязани решили заключить контракты с Минобороны

Предсмертное пророчество старца Ионы оказалось для Украины печальным приговором

Адвокат Михаила Ефремова не подтвердил информацию о возможном УДО в декабре

В России собираются принять жёсткие меры в отношении семей мигрантов

В Рязани эвакуировали посетителей ТЦ «Барс на Московском»

В Шиловском районе провели фестиваль «Слава Добрыни» с богатырским размахом

Массовое ДТП на трассе Москва-Астрахань: один человек погиб, один пострадал