В Рязанской области за выходные выявили 42 нарушения в миграционной сфере

В ходе проверок соблюдения миграционного законодательства в Рязани и нескольких районах области за прошедшие выходные сотрудники полиции зафиксировали 42 административных правонарушения.

Из них 24 протокола были составлены за нарушение иностранными гражданами правил въезда и пребывания на территории России. Четыре случая касались незаконной трудовой деятельности мигрантов, пять — несвоевременного обращения за патентами или предоставления ложных сведений при миграционном учете.

Кроме того, в отношении граждан России было оформлено девять административных материалов за незаконное привлечение иностранцев к работе. Нарушители могут быть оштрафованы и выдворены за пределы страны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.