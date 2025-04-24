В Рязанской области за неделю клещи укусили 29 человек, из них 11 детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по области.

Рязанская область — эндемичная зона по опасным инфекциям, переносимым клещами: болезнь Лайма (боррелиоз), гранулоцитарный анаплазмоз (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз (МЭЧ).

Для защиты от клещей нужно выбирать плотную одежду светлых оттенков с длинными рукавами. Штаны заправлять в носки, рубашку в брюки. На голове должен быть головной убор или платок.

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Используйте акарицидные средства для кожи и одежды. Проверяйте себя, детей и питомцев каждые 15–30 минут. Особое внимание — складкам одежды и коже под ней.

Если клещ вас укусил, обратитесь к врачу, даже если сняли его сами. Анализ клеща поможет выявить инфекцию.