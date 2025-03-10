В Рязанской области выделили 8,3 млн рублей на организацию видеотрансляции ЕГЭ

На организацию видеотрансляции ЕГЭ в Рязанской области выделили 8,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает региональный Минобр, заявки на участие в торгах принимаются до 11 марта.

Начальная стоимость контракта – 8,2 млн рублей. Услуги по организации видеонаблюдения должны быть оказаны до 31 октября. Предусматривается, что трансляции должны быть организованы в 45 образовательных учреждениях.

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В рамках контракта исполнителю предстоит выполнить демонтаж или монтаж, а также перенос IP-камер, принадлежащих заказчику. Оборудование, установленное на объектах, должно быть в исправном состоянии. После завершения экзаменов загрузка видеозаписей будет осуществляться заказчиком самостоятельно на портал ЕГЭ

Также исполнителю необходимо организовать сервисную поддержку видеотрансляции в режиме «горечей линии», которая должна работать с 7:30 до 19:00 по местному времени.