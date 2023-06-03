В Рязанской области внедряют возможность самостоятельной записи к врачам

В настоящий момент в Рязанской области идёт период перехода на рекомендации Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения министерства здравоохранения Российской Федерации по организации записи на приём к врачу. Согласно данным рекомендациям, в медицинских организациях должна быть открыта возможность самостоятельной записи пациентов на прием к врачу в полном объеме для 14 врачебных специальностей:

врач-терапевт участковый;

врач общей практики (семейный врач);

врач-хирург;

врач-офтальмолог;

врач-оториноларинголог;

врач-акушер-гинеколог;

врач-психиатр-нарколог;

врач-фтизиатр;

врач-стоматолог;

врач-стоматолог-терапевт;

врач-педиатр участковый;

врач-детский хирург;

врач-стоматолог детский;

врач-психиатр детский (подростковый).

Помимо этого сохраняется возможность самостоятельной записи к фельдшеру, работающему в фельдшерско-акушерском пункте или фельдшерском пункте, а также врачу стоматологу-хирургу, врачу урологу (врачу урологу-андрологу), зубному врачу и врачу по медицинской профилактике. Запись к остальным медицинским специалистам теперь будет возможна через обращение к врачу терапевту/педиатру.

Использование указанных рекомендаций уже успешно зарекомендовавших себя в ряде регионов страны в ходе проведения пилотного проекта, позволяет рационализировать нагрузку на медицинских специалистов и увеличить удовлетворенность населения региона медицинской помощью.