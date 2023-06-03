Суббота, 3 июня, 2023
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В Рязанской области внедряют возможность самостоятельной записи к врачам

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Изображение от Racool_studio на Freepik

В настоящий момент в Рязанской области идёт период перехода на рекомендации Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения министерства здравоохранения Российской Федерации по организации записи на приём к врачу. Согласно данным рекомендациям, в медицинских организациях должна быть открыта возможность самостоятельной записи пациентов на прием к врачу в полном объеме для 14 врачебных специальностей:

  • врач-терапевт участковый;
  • врач общей практики (семейный врач);
  • врач-хирург;
  • врач-офтальмолог;
  • врач-оториноларинголог;
  • врач-акушер-гинеколог;
  • врач-психиатр-нарколог;
  • врач-фтизиатр;
  • врач-стоматолог;
  • врач-стоматолог-терапевт;
  • врач-педиатр участковый;
  • врач-детский хирург;
  • врач-стоматолог детский;
  • врач-психиатр детский (подростковый).

Помимо этого сохраняется возможность самостоятельной записи к фельдшеру, работающему в фельдшерско-акушерском пункте или фельдшерском пункте, а также врачу стоматологу-хирургу, врачу урологу (врачу урологу-андрологу), зубному врачу и врачу по медицинской профилактике. Запись к остальным медицинским специалистам теперь будет возможна через обращение к врачу терапевту/педиатру.

Использование указанных рекомендаций уже успешно зарекомендовавших себя в ряде регионов страны в ходе проведения пилотного проекта, позволяет рационализировать нагрузку на медицинских специалистов и увеличить удовлетворенность населения региона медицинской помощью.

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