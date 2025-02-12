В Рязанской области в 2024 году выдано 500 тысяч лекарств по льготным рецептам

Региональное министерство здравоохранения информирует о том, что по итогам 2024 года выданы лекарства более чем по 508 тысяч льготных рецептов на сумму свыше 2 млрд рублей.

Получателями льготных лекарств в области стали около 63,5 тыс. человек. Это на 7% больше, чем годом ранее. В частности, системами непрерывного мониторинга глюкозы, датчиками к ним и сенсорами к инсулиновым помпам было обеспечено 364 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет, страдающих сахарным диабетом 1 типа.

Лекарственное обеспечение населения Рязанской области осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Финансирование закупок медикаментов в регионе с каждым годом растет. В 2025 году на эти цели предусмотрено средств почти на 20% больше, чем в 2024 году. В регионе льготные медикаменты могут получить инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими и другими заболеваниями.