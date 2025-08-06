В Рязанской области в 2 раза выросли темпы трансплантологической помощи

Областное министерство здравоохранения информирует о развитии службы донорства и трансплантации в регионе. Работа осуществляется в рамках исполнения поручения Губернатора Павла Малкова по расширению и повышению качества высокотехнологичной медицинской помощи в Рязанской области.

Работа службы донорства и трансплантации органов в регионе стала возможна благодаря укреплению клинико-лабораторной базы, внедрению современных медицинских технологий и подготовке высококвалифицированных специалистов. Этот шаг не только повысил качество медпомощи для жителей области, но и способствовал развитию иммунологии, инженерной медицины и других передовых направлений.

Сейчас в регионе пациенты получают специализированную высокотехнологичную помощь по этому направлению, не уступающую уровню федеральных клиник. Профильные операции проводятся на базе Областной клинической больницы. В текущем году уже выполнено 17 трансплантаций почек и 2 пересадки печени, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Темпы оказания трансплантологической помощи выросли в 2 раза. Все пациенты с донорскими органами находятся на постоянном контроле специалистов.

Заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников подчеркнул, что в перспективе в регионе планируется внедрение новых видов оказания такой специализированной медпомощи: «Служба донорства и трансплантации постоянно совершенствуется. Следующий этап развития – проведение сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы пациентам с диабетом 1 типа и почечной недостаточностью. Это позволит излечивать людей с такими опасными для жизни заболеваниями».