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Понедельник, 17 января, 2022
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В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, подозреваемого в угоне автомобиля

7info7

Сотрудники Росгвардии задержали в Рязанской области водителя, которого подозревают в угоне автомобиля. Во время задержания мужчина был нетрезв, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В отделение вневедомственной охраны по Михайловскому району поступила информация, что на автозаправочной станции районного центра нетрезвый мужчина ведет себя агрессивно и неадекватно. На место оперативно выехал наряд Росгвардии.

Росгвардейцы задержали нарушителя, местного жителя 1987 года рождения. В ходе беседы выяснилось, что мужчина прибыл на автозаправочную станцию на автомобиле Опель Астра, угнанном в соседнем поселке.

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Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам полиции

Возбуждено уголовное дело.

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