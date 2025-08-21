Четверг, 21 августа, 2025
Рязань
Происшествия

В Рязанской области сотрудница МФО оформляла фиктивные кредиты на клиентов

Алексей Самохин
Фото: t.me/su_skr62

В Рязанской области возбуждено 10 уголовных дел в отношении 41-летней местной жительницы, которую подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Следствие установило, что с марта по апрель 2025 года женщина, работая в одной из микрокредитных компаний, незаконно получала персональные данные клиентов. После этого она использовала информацию, чтобы оформить на их имена фиктивные договоры потребительского кредита. Деньги, полученные таким образом, женщина тратила по своему усмотрению.

Сасовский межрайонный следственный отдел проводит комплекс следственных действий, чтобы собрать доказательства и выявить другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемой.

