Пятница, 16 августа, 2024

В Рязанской области составлено более 1500 протоколов за парковку на газонах

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

С начала года 1542 нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму болне 1,6 млн рублей за заезд автомобилей на газоны и участки с зелеными насаждениями. Об этом информирует администрация города Рязани.

Согласно Правилам благоустройства, на придомовых территориях запрещены заезд, остановка и парковка автомобилей на тротуарах, детских и спортивных площадках, благоустроенных участках и территориях с зелеными насаждениями, включая контейнерные площадки.

На газонах и цветниках, находящихся в муниципальной собственности, запрещено заезжать и ездить на легковых и грузовых автомобилях, специальной технике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах, а также на лошадях.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Трусова показала обручальные кольца перед свадьбой с Игнатовым

Секретный бункер ВСУ уничтожен парным ударом «Искандеров»

В Спасском районе открылся Семейный турслёт

В Рязанской области появятся быстровозводимые почтовые отделения

РЖД запускает винный тур по югу России и Абхазии на поезде класса «люкс»

Павел Воля осадил Сашу Стоуна в новом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

В Рязанской области собрали 1,6 млн тонн зерна

Военкор Коц: Не оставляет ощущение, что хохол ударит где-то ещё

В Туме произошло жёсткое ДТП, столкнулись грузовик и легковушка

Подросток погиб после драки из-за девушки: подозреваемый оставил его умирать

Мишустин подписал указ о повышении зарплат бюджетникам с 1 октября на 5,1%

В Рязани проверили строительство детской площадки на Черновицкой