В Рязанской области составлено более 1500 протоколов за парковку на газонах

С начала года 1542 нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму болне 1,6 млн рублей за заезд автомобилей на газоны и участки с зелеными насаждениями. Об этом информирует администрация города Рязани.

Согласно Правилам благоустройства, на придомовых территориях запрещены заезд, остановка и парковка автомобилей на тротуарах, детских и спортивных площадках, благоустроенных участках и территориях с зелеными насаждениями, включая контейнерные площадки.

На газонах и цветниках, находящихся в муниципальной собственности, запрещено заезжать и ездить на легковых и грузовых автомобилях, специальной технике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах, а также на лошадях.