В Рязанской области собрали первый урожай тюльпанов в 2025 году

В Рязанской области собрали первый урожай тюльпанов в этом году. Об этом сообщает Минсельхоз области в своем телеграм-канале.
На семейной ферме Котковых в Рязанской области освоили новое направление – теперь здесь выращивают тюльпаны. В будущем семья планирует расширить ферму и втрое увеличить количество выращиваемых цветов.
Тюльпаны Елена Коткова оптом продает в цветочные магазины в микрорайоне Голенчино.
В теплицах используют ящики с гидропоникой, цветы выращивают на специальном растворе. Количество сортов тюльпанов – 25.
С 2015 года на ферме выращивают малину, голубику и садовую землянику. Тюльпаны – новое для семьи направление.