В Рязанской области собрали первый урожай тюльпанов в 2025 году

В Рязанской области собрали первый урожай тюльпанов в этом году. Об этом сообщает Минсельхоз области в своем телеграм-канале.

На семейной ферме Котковых в Рязанской области освоили новое направление – теперь здесь выращивают тюльпаны. В будущем семья планирует расширить ферму и втрое увеличить количество выращиваемых цветов.

Тюльпаны Елена Коткова оптом продает в цветочные магазины в микрорайоне Голенчино.

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В теплицах используют ящики с гидропоникой, цветы выращивают на специальном растворе. Количество сортов тюльпанов – 25.

«Елена со своей семьёй с любовью ухаживает за тюльпанами, создавая настоящий угол радости и гармонии. Промышленным производством цветов предприниматели Рязанской области занимались и ранее, но у семьи Котковых максимальные площади из известных мне в нашем регионе», – отметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Евгений Кошелкин.

С 2015 года на ферме выращивают малину, голубику и садовую землянику. Тюльпаны – новое для семьи направление.