В Рязанской области родились Борислав и Мелания

ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало о редких и популярных именах, которые рязанцы давали новорожденным в ноябре.
Чаще всего мальчиков называли: Артём, Максим, Михаил, Дмитрий, Егор, Роман, Матвей, Андрей, Иван, Александр.
Девочкам давали такие имена: Мария, Ксения, Валерия, Анна, Варвара, Полина, Ева, София, Елизавета, Анастасия.
Некоторые жители Рязани подходили к выбору имени для своих детей нестандартно. Среди редких и непопулярных имён оказались следующие: Вениамин, Назар, Глеб, Всеволод, Родион, Платон, Станислав, Борислав, Мирослав; Илона, Таисия, Пелагея, Мелания, Регина, Виталина, Злата, Святослава, Ярослава.