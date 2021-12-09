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Четверг, 9 декабря, 2021
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В Рязанской области родились Борислав и Мелания

7info

ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало о редких и популярных именах, которые рязанцы давали новорожденным в ноябре.

Чаще всего мальчиков называли: Артём, Максим, Михаил, Дмитрий, Егор, Роман, Матвей, Андрей, Иван, Александр.

Девочкам давали такие имена: Мария, Ксения, Валерия, Анна, Варвара, Полина, Ева, София, Елизавета, Анастасия.

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Некоторые жители Рязани подходили к выбору имени для своих детей нестандартно. Среди редких и непопулярных имён оказались следующие: Вениамин, Назар, Глеб, Всеволод, Родион, Платон, Станислав, Борислав, Мирослав; Илона, Таисия, Пелагея, Мелания, Регина, Виталина, Злата, Святослава, Ярослава.

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