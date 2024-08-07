Среда, 7 августа, 2024

В Рязанской области реализовали 26 проектов по программе местных инициатив

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязанской области успешно реализуется региональная программа поддержки местных инициатив. В настоящее время уже исполнено 26 инициативных проектов из 193, отобранных по итогам конкурса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В селе Погореловка Ухоловского района благоустроен сквер у памятника воинам. В селе Троица Спасского района обновлена территория у мемориала жителям блокадного Ленинграда.

Благодаря экономии средств, выделенных на программу, в текущем году будет реализовано еще семь дополнительных проектов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пять человек спасены на пожаре в центре Рязани

Астролог составила рейтинг лучших любовников и любовниц по знаку Зодиака

Двухлетний ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения телевизора

«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

«Запросы рязанских девушек» обсуждают пользователи Сети

Рязанка стала участницей Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»

Медовый Спас 2024: какого числа, смысл праздника, народные традиции и приметы

Рязанский путешественник Атласов заявил о близком финише уникальной экспедиции

В новом сезоне «Метода» не будет Паулины Андреевой, но останется Хабенский

Нейросеть «оживила» легендарного Юрия Никулина

Выпускник Рязанского десантного училища гвардии капитан Егоров погиб в зоне СВО

Можно ли собакам и кошкам есть арбуз?