В Рязанской области реализовали 26 проектов по программе местных инициатив

В Рязанской области успешно реализуется региональная программа поддержки местных инициатив. В настоящее время уже исполнено 26 инициативных проектов из 193, отобранных по итогам конкурса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В селе Погореловка Ухоловского района благоустроен сквер у памятника воинам. В селе Троица Спасского района обновлена территория у мемориала жителям блокадного Ленинграда.

Благодаря экономии средств, выделенных на программу, в текущем году будет реализовано еще семь дополнительных проектов.