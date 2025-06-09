В Рязанской области прошли соревнования по конному спорту

В конноспортивном клубе «История» 7-8 июня прошли соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Рязанской области по выездке и конкуру». Об этом сообщает минспорт области.

В соревнованиях приняли участие свыше 150 спортивных пар из Рязанской, Московской, Тульской и Тамбовской области. Награды и призы вручали заместитель правительства Рязанской области Александр Шаститко, заместитель министра физической культуры и спорта региона Виталий Шабанов, директор турнира Жанна Шаманова, главный судья соревнований по выездке Ксения Гузенко, главный судья по конкуру Андрей Борисов.

Спортсмены нашего региона выступили достойно и заняли большинство призовых мест. Обладателем «Кубка Губернатора» стала команда «МариАрт»: Бодягина Мария и Рибей, Власова София и Афина, Кошлакова Екатерина и Харламп.

Поздравляем всех призёров и победителей, желаем дальнейших новых побед и высот.