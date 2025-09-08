В Рязанской области проходит мониторинг сахарного диабета в рамках программы «Золотое Диакольцо России 2025»

С 8 по 12 сентября 2025 года в Рязанской области проходит мониторинг сахарного диабета. Мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Золотое Диакольцо России 2025» с участием специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.

Программа «Золотое Диакольцо России 2025» — это выездные экспедиции с использованием мобильного диагностического комплекса «Диамобиль». Специалисты проводят обследование пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа в семи городах России.

Обследованию подлежат определенные группы пациентов, которые отбираются методом случайной выборки из регионального сегмента всероссийской базы данных мониторинга сахарного диабета. Участие происходит по заранее составленным спискам.

В «Диамобиле» развернуты 4 кабинета:

Эндокринолога

Кардиолога

Офтальмолога

Специалиста по диабетической стопе

После обследования пациенты получают: консультации ведущих федеральных специалистов, оценку рисков и прогноза развития осложнений диабета, индивидуальные рекомендации по лечению, питанию и образу жизни, оперативную коррекцию терапии при необходимости, комплексное лабораторное и клиническое обследование в одном месте.