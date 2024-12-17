В Рязанской области продается дом с бассейном и сауной за 99 миллионов

В поселке Варские Рязанского района выставили на продажу дом за 99 миллионов рублей площадью 486 м². Объявление опубликовано на «Авито».

Дом находится в коттеджном поселке «Снегири» на улице Покровской. По словам продавца, дом соответствует всем стандартам проживания, построен из высококачественных материалов. Над оформлением жилья работал дизайнер.

В стоимость входит территория, на которой установлены бассейн, сауна, отапливаемый двухместный гараж, беседка, деревья. Отмечается, что территория дома оснащена камерами видеонаблюдения.

В объявлении сказано, что дом подходит под сельскую ипотеку. Возможен небольшой торг.