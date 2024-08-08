В Рязанской области похоронили 21-летнего участника СВО

В среду, 7 августа, в селе Ижевское Спасского района Рязанской области простились с погибшим во время специальной военной операции 21-летним Ярославом Лисицыным. Об этом сообщает страница газеты «Спасские вести» ВКонтакте.

Ярослав родился 22 декабря 2002 года в многодетной семье. После школы учился в колледже электроники в Рязани, затем служил в Крыму в десантных войсках. Подписал контракт, стал профессиональным военным.

Разведчик-радиотелефонист погиб 15 мая этого года рядом с населённым пунктом Крахмальное в Харьковской области. Посмертно воина наградили Орденом Мужества.

Похоронен Лисицын с воинскими почестями на Красноульском кладбище.

Ярослав Лисицын, фото «Спасские вести».