В Рязанской области ожидаются сильные грозы и шквальный ветер, возможны смерчи

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 15 часов 4 июля до конца суток 6 июля на территории Рязанской области ожидается неблагоприятная погода. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Перемещение холодного атмосферного фронта с запада на восток приведет к грозам с сильными ливнями (более 30 мм осадков за час), местами ожидаются очень сильные дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Также в указанный период существует опасность формирования смерчей.

Рекомендации по безопасности

Главное управление МЧС России по Рязанской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности:

Избегайте нахождения под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями.

При возможности ограничьте время нахождения на улице.

На случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь.

Не используйте открытый огонь для освещения — это может привести к пожару.

Если вы стали участником или свидетелем происшествия, для вызова пожарных и спасателей звоните по следующим номерам:

Стационарный телефон: 01

Мобильная связь: 101

Единый номер вызова экстренных служб: 112

Для получения дополнительной информации можно обратиться на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.