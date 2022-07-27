В Рязанской области обсудили создание единой цифровой экосистемы

27 июля в Рязани состоялась межрегиональная конференция «Цифровой регион: инвестиции, безопасность, технологии, кадры». На мероприятии представители рязанских IT-компаний, образовательных организаций смогли обменяться опытом с коллегами из других регионов. В центре внимания были вопросы цифровизации экономической, социальной и других сфер, обеспечения безопасности цифровых процессов и подготовка кадров для IT и создание единой цифровой экосистемы. Участие в конференции также приняли представители правительства Рязанской области, федеральные и региональные эксперты.

За несколько лет значительно повысился уровень использования цифровых сервисов в различных сферах и отраслях региона. Их масштабное применение помогает не только обеспечивать комфортную жизнь, но и выступает своеобразным катализатором развития. Как отметил зампред правительства Артём Никитин, в Рязанской области есть всё для того чтобы она стала передовым цифровым регионом. Это и мощная образовательная база (подготовка кадров IT ведётся в 3 вузах и 6 ссузах, в 153 школах открыты «Точки роста»), и опыт разработки цифровых продуктов (115 рязанских IT-компаний аккредитованы в Минцифры), и богатый инвестиционный потенциал (в регионе сформирован IT-кластер). Главная задача, которая сейчас стоит перед регионом, – переход от точечных проектов цифровизации к системному подходу.

– Речь идёт о создании цифровой экосистемы, которая позволит более комфортно пользоваться всеми сервисами, которые есть в субъекте, – заявил Никитин, отметив, что основой для создания экосистемы являются три составляющие: кадры, заинтересованный бизнес, поддержка со стороны руководства региона.

Речь на конференции зашла о конкретных региональных цифровых проектах. Один из них – интерактивная инвестиционная карта Рязанской области. Она представляет собой единую базу, систематизирующую в себе сведения об инвестплощадках и инвестобъектах Рязанской области, прилегающей к ним инфраструктуре. Воспользоваться ей могут потенциальные инвесторы, а затем – принять решение об инвестировании. В основе проекта заложен принцип интеграции сведений о пространственных данных, представленных на платформе Региональной геоинформационной системы Рязанской области, с инвестиционной картой субъекта. Использование цифровой картографической основы для инвесткарты – это одно из требований, предусмотренных федеральным законодательством о внедрении Регионального инвестиционного стандарта. Как рассказал руководитель департамента по работе с инвесторами Корпорации развития Андрей Стрижевский, создание интерактивной инвесткарты – это заключительный этап внедрения в Рязанской области требований Регионального инвестиционного стандарта 2.0.