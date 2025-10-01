В Рязанской области начался осенний призыв на военную службу

В России 1 октября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина началась осенняя призывная кампания. В Рязанской области призыву подлежит порядка 700 человек.

В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина призывная кампания проходит с 1 октября по 31 декабря. Срок прохождения воинской службы – 12 месяцев.

«С 1 октября мы приступили к работе с Единым реестром воинского учета. Направление повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом, будет производиться в электронном виде. Уведомление о направлении повестки поступит в личный кабинет на Госуслугах, после чего, через 7 суток, повестка считается врученной», — рассказал о нововведении этого года военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

Посмотреть электронную повестку можно на сервисе реестрповесток.рф в разделе «Для граждан». Уведомление о повестке от сервиса приходит и на Госуслуги. В личном кабинете нужно выбрать раздел «Уведомления» и найти сообщение от военного комиссариата. Если нажать на него, то откроется текст повестки.

Закон не требует постоянного посещения портала, но и не освобождает от ответственности при пропуске уведомления. Таким образом, в интересах самого гражданина регулярно проверять наличие повестки в реестре, особенно в призывной период.

При неявке призывника в военкомат по истечении 20 дней с момента появления повестки в реестре, в отношении призывника вводятся ограничения, предусмотренные законом.