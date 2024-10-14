Понедельник, 14 октября, 2024

В Рязанской области на 17 площадках завершили благоустройство по нацпроекту «Жильё и городская среда»

Автор: Кристина Аманн

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Скрин из видео t.me/pavelmalkov_official

В Рязанской области продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская среда». На 17 площадках работы уже завершены. Об этом пишет в своем Telegram-канале губернатор Рязанкой области Павел Малков.

Он отметил, что жители городов и сел сами выбирают, какое пространство обновить. Всего в этом году в регионе обустраивают 28 объектов в 18 муниципалитетах по проекту !Формирование комфортной городской среды». Один из них — Черезовские пруды в Рязани.

— За два года они превратились в современный удобный парк благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Каждый день в любое время года здесь отдыхают и гуляют рязанцы, — пишет Павел Малков.
 

Губернатор отметил, что муниципалитеты применяют комплексный подход к благоустройству. Благоустроенные территории постепенно объединяются в целые кластеры.

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