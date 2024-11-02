В Рязанской области энергетики устраняют аварии из-за непогоды

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения в Рязанской области, сообщает пресс-служба компании.

Сильный ветер до 21 м/с, дождь и мокрый снег привели к локальным перебоям. На данный момент в филиале «Рязаньэнерго» введён режим повышенной готовности, чтобы мобилизовать ресурсы для устранения неполадок.

Восстановительные бригады сосредоточены в наиболее пострадавших районах: Рязанском, Сараевском, Старожиловском и Шацком. Всего в работах участвуют 13 бригад, включающие 27 специалистов и 13 единиц специальной техники. Для снабжения электроэнергией социально значимых объектов подготовлены 69 резервных источников общей мощностью 2,7 МВт.

В филиале создан оперативный штаб, который координирует действия с региональными подразделениями МЧС, местными органами власти и занимается мониторингом погодной обстановки для оперативного реагирования на изменения.