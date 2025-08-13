В Рязанской области изъяли около тонны небезопасной молочной продукции

Сотрудники управления Россельхознадзора изъяли в Рязанской области почти тонну небезопасной молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За семь месяцев 2025 года управление Россельхознадзора отобрало 95 проб молочной продукции у 26 производителей региона. Проверки проводились на молокоперерабатывающих предприятиях, в розничных магазинах и в социально значимых учреждениях области.

Лабораторные исследования показали, что часть образцов не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС. В продукции выявили:

микробиологические загрязнения,

остаточные количества ветеринарных препаратов,

незаявленные в составе говяжий и растительные жиры.

В отношении производителей проведены контрольные мероприятия. Виновные привлечены к административной ответственности, сумма штрафов составила около 700 тысяч рублей.

Всего за этот период из оборота изъяли около 1000 кг небезопасной молочной продукции.