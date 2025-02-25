В Рязанской области более 1000 школьников изучают работу беспилотников

Более 1000 рязанских школьников изучают работу беспилотников. Об этом сообщили в министерстве образования Рязанской области.

С этого учебного года в 17 школах области начали работать кружки по беспилотникам в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

В школьные центры закупили необходимое оборудование для проведения занятий, педагоги прошли курсы повышения квалификации. В Рязанском колледже электроники на базе Центра практической подготовки по беспилотным авиационным системам создана экспертная комиссия, которая поможет следовать образовательным программам по БАС в образовательных учреждениях области.

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Участие в проекте позволит готовить специалистов со средним профобразованием, реализовывать современные и интересные программы дополнительного образования, принимать участие в различных конкурсах по данному направлению, использовать оборудование для проведения уроков.