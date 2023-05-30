Вторник, 30 мая, 2023
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В рязанских ТЦ появятся дефибрилляторы

7info7

Дефибрилляторы появятся в рязанских торговых центрах. Об этом 30 мая сообщили на заседании рабочей группы комиссии генсовета партии «Единая Россия» по здравоохранению.

Их установят в «Виктории Плазе», «Премьере» и «Глобусе». Сотрудники этих торговых центров также пройдут обучение на базе РязГМУ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил: подобную практику стоит применять и на предприятиях региона. Курсы оказания первой помощи с использованием дефибрилляторов, по его словам, начнутся уже на следующей неделе для сотрудников аппарата правительства.

Сам глава региона сказал, что тоже пройдёт курс первичной реанимации.

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