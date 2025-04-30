В рязанских лесах выявляют нарушителей противопожарного режима с помощью камер. В период майских праздников на землях лесного фонда действует мониторинг с помощью камер видеонаблюдения «Лесной дозор».

Особый противопожарный режим действует в области с 17 апреля по 7 мая, он запрещает жителям посещать леса.

Ограничения действуют в лесном фонде в границах всех 19 лесничеств: Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского и Шиловского.

Во время действия пожароопасного сезона в лесах нельзя использовать открытый огонь, в том числе нельзя использовать мангалы и туристическое снаряжение для приготовления пищи. Запрещается оставлять в зеленой зоне бытовой мусор, зажигать спички, пользоваться зажигалками и другими источниками огня.

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За нарушение данных ограничений предусмотрены штрафы: для граждан – от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей. В отдельных случаях нарушение правил влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 261 УК РФ.

При обнаружении лесного пожара позвоните в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства – 8(4912)28-79-59 или на Прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.