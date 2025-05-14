Среда, 14 мая, 2025
12.7 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязани завершается ремонт участка улицы Павлова

Алексей Самохин

В Рязани близится к завершению ремонт дорожного участка по улице Павлова — от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация обновила участок протяжённостью 302 метра. В ходе работ специалисты выполнили:

фрезерование старого асфальтобетонного покрытия;

Реклама

укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонной смеси;

ремонт тротуаров;

установку нового бортового камня и поребрика.

Также выполнено благоустройство прилегающей территории: проведена посадка растений, завезена земля для оформления зелёной зоны вдоль дороги.

На объекте остаётся выполнить завершающий этап — установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Работы ведутся с опережением графика, что позволит жителям и гостям города раньше срока воспользоваться обновлённой и благоустроенной улицей.

В Рязани завершается ремонт участка улицы Павлова На объекте остаётся выполнить завершающий этап — установить новые дорожные знаки и нанести разметку.
В Рязани завершается ремонт участка улицы Павлова На объекте остаётся выполнить завершающий этап — установить новые дорожные знаки и нанести разметку.
В Рязани завершается ремонт участка улицы Павлова На объекте остаётся выполнить завершающий этап — установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.