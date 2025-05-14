В Рязани завершается ремонт участка улицы Павлова

В Рязани близится к завершению ремонт дорожного участка по улице Павлова — от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация обновила участок протяжённостью 302 метра. В ходе работ специалисты выполнили:

фрезерование старого асфальтобетонного покрытия;

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укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонной смеси;

ремонт тротуаров;

установку нового бортового камня и поребрика.

Также выполнено благоустройство прилегающей территории: проведена посадка растений, завезена земля для оформления зелёной зоны вдоль дороги.

На объекте остаётся выполнить завершающий этап — установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Работы ведутся с опережением графика, что позволит жителям и гостям города раньше срока воспользоваться обновлённой и благоустроенной улицей.