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Среда, 20 апреля, 2022

В Рязани затопило Лесопарк

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В Рязани затопило Лесопарк

7info7

Из-за половодья в Рязани затопило Лесопарк. Фотографии оттуда размещены в группе «Рязанский формат».

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20 апреля под водой оказались пешеходные дорожки, арт-объекты, скамейки.

Отмечается, что вода добралась до спортцентра «Под мостом».

В Рязани затопило Лесопарк
В Рязани затопило Лесопарк
В Рязани затопило Лесопарк
В Рязани затопило Лесопарк
В Рязани затопило Лесопарк
В Рязани затопило Лесопарк

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