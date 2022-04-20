Из-за половодья в Рязани затопило Лесопарк. Фотографии оттуда размещены в группе «Рязанский формат».
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20 апреля под водой оказались пешеходные дорожки, арт-объекты, скамейки.
Отмечается, что вода добралась до спортцентра «Под мостом».
Из-за половодья в Рязани затопило Лесопарк. Фотографии оттуда размещены в группе «Рязанский формат».
20 апреля под водой оказались пешеходные дорожки, арт-объекты, скамейки.
Отмечается, что вода добралась до спортцентра «Под мостом».
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