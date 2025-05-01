В Рязани запустили новый троллейбусный маршрут №16а

1 мая в Рязани начал работать новый троллейбусный маршрут №16а. Троллейбусы этого маршрута следуют от площади Мичурина до микрорайона Семчино. Транспортную доступность микрорайона обеспечивают троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов отметил, что два месяца маршрут будет работать в тестовом режиме.

— Проведём анализ пассажиропотока и оценим востребованность. Если рязанцам понравится, будем наращивать количество транспортных единиц на маршруте, — обещает он.

Добавить новую технику на маршрут удастся благодаря поддержке правительства Рязанской области. В ближайшее время городские власти планируют закупить 14 новых троллейбусов с автономным ходом. Кроме того, в УРТ продолжается подготовка водительских кадров для общественного транспорта. На время обучения от предприятия выплачивается стипендия.