Понедельник, 19 июня, 2023
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В Рязани задержали курьера телефонных мошенников, похищавших деньги у пенсионеров

Татьяна Проводина
Image by Freepik

Сотрудники Управления угрозыска УМВД по Рязанской области с коллегами из ММО МВД Михайловский задержали 20-летнего жителя Сасово, причастного к деятельности телефонных мошенников.

Группировка действовала по схеме «Родственник попал в беду», сообщая пожилым людям, что их близкий человек якобы стал виновником ДТП.

85-летняя жительница села Захарово заявила в полицию о том, что ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её родственница сбила на машине человека. Звонивший срочно потребовал у пенсионерки денег якобы для ухода от уголовного преследования. Испуганная женщина передала все сбережения — 300 тысяч рублей – молодому человеку, который прибыл к ней домой.

Полицейские составили со слов заявительницы описание внешности курьера и автомобиля, на котором он приехал.

Транспортное средство числилось как такси. Водитель сообщил, что недавно забрал по указанному адресу в Захарово пакет и доставил его в Рязань. Таксист составил потртет получателя пакета.

Полицейские установили причастность к незаконным действиям 20-летнего жителя Сасово. Подозреваемого нашли и задержали.

Предварительно, злоумышленник по интернету устроился курьером к телефонным мошенникам. По их инструкции он забрал деньги у пенсионерки. За выполнение задания молодой человек забирал процент от полученных сумм, а остальную часть перевёл через банкомат сообщникам за пределы России.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.

В полиции предупреждают: при поступлении телефонного звонка от незнакомца от имени якобы совершившего ДТП родственника нужно немедленно прекратить разговор и позвонить близкому человеку, чтобы удостовериться, всё ли с ним в порядке.

Нельзя выполнять никаких действий по инструкции собеседников, звонящих с незнакомых номеров, кем бы они ни представлялись!

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