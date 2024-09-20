Пятница, 20 сентября, 2024

В Киеве уничтожен штаб секретных операций НАТО

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение сгенерировано ИИ

По предварительным данным, минувшей ночью российские военные нанесли удары по более чем двум десяткам военных и инфраструктурных объектов, связанных с украинской армией. Об этом сообщает aif.ru.

Тяжелые ударные беспилотники дальнего радиуса действия атаковали арсеналы, районы дислокации войск, площадки с бронетехникой и хранилища с топливом на территории от Харькова до Ивано-Франковска.

Уничтожение главного центра радиосвязи военной разведки Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ликвидации накануне в Киеве главного центра радиосвязи военной разведки Украины. Военный корреспондент Евгений Поддубный уточнил, что подобные центры специальной связи являются своего рода «теневыми» штабами НАТО. Через них получают и передают важнейшую оперативную информацию о ситуации на переднем крае, а также осуществляют координацию со специалистами НАТО.

«Обнаружение таких центров, — написал Евгений Поддубный в своём Telegram-канале, — находящихся за много километров от линии фронта в тщательно замаскированных локациях, представляет собой отдельную и сложную задачу, с которой успешно справляется российская разведка».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Кросс нации» пройдёт в Рязани 21 сентября

Пентагон отказал Зеленскому в «чудо-оружии», поворотный момент СВО близок

Традиционный ежегодный праздник «Осенины» пройдёт в Рязани 21 сентября

Для Рязани закупят 55 новых троллейбусов

Россиян предупредили о сбоях в работе сервисов Google и возможных рисках

Экс-начальник Академии ФСИН Александр Крымов арестован до 19 декабря

Молдоване из Рязани замечены во время протеста в Москве

Корпорация развития Рязанской области помогает в строительстве уникального для России завода

На набережной в Рязани построят маяк и три пристани

В Рязанской области ожидаются ночные заморозки

В Госдуме предложили расценивать нападение на учителя как нападение на представителя власти

Павел Малков обсудил ключевые аспекты денежно-кредитной политики с представителями Центрального Банка