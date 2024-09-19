После удара тремя авиационными бомбами ФАБ-1500 по штабу и пункту временной дислокации (ПВД) бригады Нацгвардии Украины в Волчанске стало известно о серьёзных потерях среди украинских военнослужащих. Об этом пишет aif.ru.

Первоначально было известно лишь о полном разрушении здания, в котором находились командование и личный состав. Однако новые данные указывают на то, что под завалами оказались несколько высокопоставленных офицеров, включая личного охранника президента Зеленского.

Три авиационные бомбы, весом по полторы тонны каждая, нанесли прицельный удар по зданию. По информации, опубликованной российским изданием «Царьград», среди погибших были несколько генералов Генштаба Украины и капитан спецподразделения «Омега» Нацгвардии Украины Владислав Никитчук, который выполнял функции охранника президента.

Подразделение «Омега» известно как элитный отряд, созданный для выполнения сложных и секретных задач, что придаёт этому удару особую значимость.

В результате удара по Харькову с использованием ракетного комплекса «Искандер» произошло ещё одно мощное разрушение, однако местные власти утверждают, что взрыв произошел в «лесополосе». Несмотря на это, многочисленные машины скорой помощи, направлявшиеся к месту инцидента, вызвали вопросы у наблюдателей.

По аналогии с событиями в других регионах, как, например, в Черновцах, где первоначально умалчивались сведения о взрывах, местные паблики и телеграм-каналы предполагают, что среди пострадавших могли быть и натовские офицеры.

Ожидается, что подробности инцидентов и имена погибших могут вскоре появиться в некрологах украинских и западных СМИ.