«Кросс нации» пройдёт в Рязани 21 сентября

21 сентября в Лесопарке в г. Рязани в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни» состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Всероссийский день бега «Кросс Нации» — самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации: забег на дистанции от 1 км до 12 км. Кросс проводится с 2004 года.

Центральный старт состоится Лесопарке в 12:00 на дистанции 1 и 4 км. Также пройдут забеги на 6 км (женщины) и 8 км в р. п. Александро-Невский и на дистанцию 12 км в Касимовском районе.

Участники, которые не зарегистрировались заранее на портале Госуслуг, могут сделать это на месте старта с 8.30 до 11.00.