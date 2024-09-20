Военный эксперт оценил необходимость новой частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооружённых сил РФ увеличивается до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Военный эксперт Михаил Поликарпов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» прокомментировал, может ли это решение привести к новой волне частичной мобилизации в стране.

По словам Поликарпова, увеличение численности армии выглядит логичным на фоне возросшей угрозы военного столкновения с блоком НАТО. Он также отметил, что всегда выступал сторонником новой частичной мобилизации по нескольким причинам.

«Во-первых, линия фронта фактически увеличилась, теперь она включает Курскую и Брянскую области. Во-вторых, необходимо демобилизовать военнослужащих, призванных в 2022 году. В-третьих, нужно создать дополнительные отряды ПВО для защиты тыловых объектов от украинских беспилотников», — объяснил эксперт.

Поликарпов подчеркнул, что, учитывая эти факторы, частичная мобилизация в России необходима.

«Однако у частичной мобилизации есть и свои серьёзные минусы. На высшем уровне, обладая более полной информацией, анализируют все плюсы и минусы, и, вероятно, примут решение с учётом всех факторов. Лично я бы её провёл», — заключил эксперт.