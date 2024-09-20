Молдоване из Рязани замечены во время протеста в Москве

Представители молдавской диаспоры, проживающие в России, вышли на протест к посольству Молдавии в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «RT на русском».
Люди возмущены тем, что власти Молдовы решили открыть всего пять участков для голосования в РФ.
Звучат лозунги «Мы хотим голосовать», «Мы нужны своей стране!».
Среди протестующих замечена женщина, на плакате которой написано: «Диаспора молдован Рязани заслужила право на выбор президента».
По данным RT, в России живут около 700 тыс молдован, молдавская ЦИК пытается ограничить количество голосующих в России до 25 тысяч.
Этой осенью в Молдавии состоятся выборы президента и референдум о вступлении в ЕС.