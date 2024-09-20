Для Рязани закупят 55 новых троллейбусов

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов в своем отчете сообщил об обновлении общественного транспорта Рязани.

В период с 2022 по 2024 год практически полностью обновлен автобусный парк: приобретено 102 новых автобуса, что позволило сократить средний возраст транспортных средств до трех лет. Из этих автобусов 82 работают на газомоторном топливе, 20 — на дизеле.

Кроме того, за последний год парк троллейбусов пополнился: закуплено 20 новых машин, 33 троллейбуса переданы региону из Санкт-Петербурга. До конца года планируется приобретение ещё пяти новых троллейбусов.

Бранов отметил, что в рамках модернизации транспортной инфраструктуры отремонтировано более 20 километров троллейбусной контактной сети, продолжится обновление тяговых подстанций.

Вице-губернатор сообщил, что область подала заявку на участие в федеральной программе развития городского электротранспорта, направленную на закупку 55 троллейбусов, реконструкцию 14 тяговых подстанций и замену более 80 километров контактной сети.

Хотя полное финансирование программы со стороны федерального бюджета может быть недостижимым, Бранов выразил уверенность, что регион получит максимальную поддержку.

Также, по его словам, средний возраст троллейбусов в Рязани снизился с 18 до 12 лет благодаря недавним обновлениям, что позитивно скажется на качестве транспортных услуг для жителей региона.