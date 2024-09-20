Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США Пентагон отказался предоставить Украине «серебряную пулю» — дальнобойное оружие, которое, по мнению Киева, может радикально изменить ход конфликта с Россией. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что это не «серебряная пуля», способная выиграть войну, пишет «Московский комсомолец».

Однако окончательное решение будет принимать не Пентагон, а президент США Джо Байден. Байден находится под давлением с двух сторон: одни призывают к осторожности в отношении России, другие настаивают на более жестком подходе, обвиняя в противном случае президента в слабости.

Зеленский, в свою очередь, настаивает на том, что его план победы Украины зависит от поддержки Запада, включая предоставление дальнобойного оружия. Он уже заявил, что Украина действует по «плану Б», намекая на текущую реальность конфликта, где успехи переменчивы.

Байдену предстоит принять публичное решение: либо он удовлетворит запросы Украины, что может привести к новому витку эскалации с Россией, либо откажет, что Зеленский сможет использовать для оправдания возможных неудач, обвинив Запад в недостаточной поддержке.

Если Байден снимет запрет на удары по российским территориям, конфликт рискует выйти на новый геополитический уровень. Москва уже обозначила свои «красные линии», и дальнейшая эскалация, по мнению экспертов, может привести к более масштабному противостоянию между Россией и Западом.