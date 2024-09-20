Пятница, 20 сентября, 2024

Пентагон отказал Зеленскому в «чудо-оружии», поворотный момент СВО близок

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США Пентагон отказался предоставить Украине «серебряную пулю» — дальнобойное оружие, которое, по мнению Киева, может радикально изменить ход конфликта с Россией. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что это не «серебряная пуля», способная выиграть войну, пишет «Московский комсомолец».

Однако окончательное решение будет принимать не Пентагон, а президент США Джо Байден. Байден находится под давлением с двух сторон: одни призывают к осторожности в отношении России, другие настаивают на более жестком подходе, обвиняя в противном случае президента в слабости.

Зеленский, в свою очередь, настаивает на том, что его план победы Украины зависит от поддержки Запада, включая предоставление дальнобойного оружия. Он уже заявил, что Украина действует по «плану Б», намекая на текущую реальность конфликта, где успехи переменчивы.

Байдену предстоит принять публичное решение: либо он удовлетворит запросы Украины, что может привести к новому витку эскалации с Россией, либо откажет, что Зеленский сможет использовать для оправдания возможных неудач, обвинив Запад в недостаточной поддержке.

Если Байден снимет запрет на удары по российским территориям, конфликт рискует выйти на новый геополитический уровень. Москва уже обозначила свои «красные линии», и дальнейшая эскалация, по мнению экспертов, может привести к более масштабному противостоянию между Россией и Западом.

— Но это никак не меняет главного вывода. На следующей неделе возможно только два варианта развития событий. Или Зеленский получит отлуп от Байдена. Или СВО начнет постепенно превращаться во что-то большое — прямой (или как минимум менее «кривой») конфликт не только с Украиной, но и со всем коллективным Западом, — пишет «МК».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Традиционный ежегодный праздник «Осенины» пройдёт в Рязани 21 сентября

Для Рязани закупят 55 новых троллейбусов

Россиян предупредили о сбоях в работе сервисов Google и возможных рисках

Экс-начальник Академии ФСИН Александр Крымов арестован до 19 декабря

Молдоване из Рязани замечены во время протеста в Москве

Корпорация развития Рязанской области помогает в строительстве уникального для России завода

На набережной в Рязани построят маяк и три пристани

В Рязанской области ожидаются ночные заморозки

В Госдуме предложили расценивать нападение на учителя как нападение на представителя власти

Павел Малков обсудил ключевые аспекты денежно-кредитной политики с представителями Центрального Банка

В Рязанской области открылись первые местные отделения Общества «Знание»

Концерт Дианы Арбениной в Рязани отменён