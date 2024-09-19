Апти Алаудинов назвал срок окончания СВО, но допустил опасный сценарий

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, вновь выразил уверенность, что специальная военная операция завершится в 2024 году, но допустил возможность сценария, при котором противостояние перейдет в новую активную военную стадию. Об этом сообщает aif.ru.

«Я более чем уверен, что спецоперация завершится в этом году. Либо СВО перейдет в другую стадию, будут задействованы все виды вооружений, которые существуют», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Он также добавил, что вряд ли США и Европа готовы к такому развитию событий.

«Я считаю, что в скором времени мы увидим, как они окончательно остановятся и попытаются договориться с нами на условиях России», — отметил Алаудинов.