В России хотят выплачивать тринадцатую пенсию: что о ней известно

В Государственной Думе активно обсуждают законопроект о введении так называемой 13-й пенсии для пенсионеров, пишет «Комсомольская правда».

Эта идея напоминает о традиции выплачивать 13-ю зарплату, которая была популярна в советские времена и особенно заметна на заводах. Сумма такой выплаты зависела от результатов работы предприятия и заработка самого работника, поэтому она могла различаться, но была сопоставима с месячной заработной платой, что и дало ей такое название.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире Радио «Комсомольская правда» отметил, что сегодня бабушки и дедушки должны играть более значимую роль в воспитании внуков. Улучшение их благосостояния и социального самочувствия позволит им уделять больше времени подрастающему поколению.

Инициатива о введении предновогодних выплат для пенсионеров не нова. Ещё в 2020 году подобный законопроект был подготовлен по предложению Владимира Жириновского, но отклонен правительством.

Однако сейчас ситуация изменилась: база, с которой выплачиваются пенсионные взносы, значительно увеличилась, что привело к появлению дополнительных средств в бюджете Социального фонда. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью KP.RU пояснил, что уже на будущий год можно предусмотреть средства для выплаты 13-й пенсии, причём всем пенсионерам, включая работающих.

Пока неизвестно, каким будет размер «добавки».

— Первоначально в том варианте законопроекта, который был отклонён правительством, предполагалось, что дополнительная пенсия будет равна той пенсии, которую человек получает, — сказал Нилов. — Сейчас рассматривается и другой вариант — всем пенсионерам поровну. И размер этой 13-й пенсии должен быть не ниже общероссийского показателя прожиточного минимума для пенсионеров.

Сейчас это 13 290 рублей.

Поддержит ли правительство идею депутатов — это вопрос. В Госдуме это понимают, но не сдаются.