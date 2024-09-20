В России хотят выплачивать тринадцатую пенсию: что о ней известно

В Государственной Думе активно обсуждают законопроект о введении так называемой 13-й пенсии для пенсионеров, пишет «Комсомольская правда».
Эта идея напоминает о традиции выплачивать 13-ю зарплату, которая была популярна в советские времена и особенно заметна на заводах. Сумма такой выплаты зависела от результатов работы предприятия и заработка самого работника, поэтому она могла различаться, но была сопоставима с месячной заработной платой, что и дало ей такое название.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире Радио «Комсомольская правда» отметил, что сегодня бабушки и дедушки должны играть более значимую роль в воспитании внуков. Улучшение их благосостояния и социального самочувствия позволит им уделять больше времени подрастающему поколению.
Инициатива о введении предновогодних выплат для пенсионеров не нова. Ещё в 2020 году подобный законопроект был подготовлен по предложению Владимира Жириновского, но отклонен правительством.
Однако сейчас ситуация изменилась: база, с которой выплачиваются пенсионные взносы, значительно увеличилась, что привело к появлению дополнительных средств в бюджете Социального фонда. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью KP.RU пояснил, что уже на будущий год можно предусмотреть средства для выплаты 13-й пенсии, причём всем пенсионерам, включая работающих.
Пока неизвестно, каким будет размер «добавки».
Сейчас это 13 290 рублей.
Поддержит ли правительство идею депутатов — это вопрос. В Госдуме это понимают, но не сдаются.