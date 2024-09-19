В Грузии жестоко убили первую женщину-трансгендера* в стране

В Грузии задержан обвиняемый в убийстве первой трансгендерной* женщины в стране, Кесарии Абрамидзе. Об этом сообщает «Sputnik — Грузия».

По информации Министерства внутренних дел Грузии, 25-летний Бека Джаиани был задержан полицией Тбилиси по подозрению в убийстве с особой жестокостью по гендерному признаку. Убийство произошло 18 сентября в квартире Абрамидзе, расположенной в районе Диди Дигоми в Тбилиси.

По данным следствия, во время ссоры Джаиани нанес множественные ранения холодным оружием Кесарии Абрамидзе, от которых она скончалась на месте. После совершения преступления подозреваемый скрылся, мужчина был задержан полицией неподалеку от Кутаисского международного аэропорта. Орудие преступления — нож — было изъято в качестве улики.

СМИ сообщают, что причиной конфликта между парой стало фото, которое Абрамидзе опубликовала в социальных сетях в день своей смерти. На снимке они были вместе, что, по всей вероятности, вызвало ссору.

Тело 37-летней Кесарии Абрамидзе было обнаружено с более чем десятью ножевыми ранениями.

Следствие ведется по статье о «умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по гендерному признаку с особой жестокостью». Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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